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Глава ОКР Поздняков: на Олимпиаде наших спортсменов не ждут

Функционер подчеркнул, что олимпийское движение не выдерживает политического давления.
Глава ОКР Поздняков: на Олимпиаде наших спортсменов не ждут
05 октября 2023 12:23
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил своё мнение по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Запрет спортсменам на профессиональную деятельность - в том числе недобросовестная конкуренция. А изменение Олимпийской хартии - пример того, что олимпийское движение уже не выдерживает политического давления. Лозанна занимает одну из сторон политического конфликта. Вывод напрашивается один: на Олимпиаде наших спортсменов не ждут, а тем, кто туда сумеет пробраться, не будут гарантированы ни безопасность, ни справедливое судейство», – передаёт слова Позднякова корреспондент «Советского спорта».

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.

Вопрос о допуске российских и белорусских атлетов к участию в Олимпийских играх в Париже по-прежнему остается нерешённым.

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