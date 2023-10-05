Глава ОКР Поздняков: на Олимпиаде наших спортсменов не ждут

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил своё мнение по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Запрет спортсменам на профессиональную деятельность - в том числе недобросовестная конкуренция. А изменение Олимпийской хартии - пример того, что олимпийское движение уже не выдерживает политического давления. Лозанна занимает одну из сторон политического конфликта. Вывод напрашивается один: на Олимпиаде наших спортсменов не ждут, а тем, кто туда сумеет пробраться, не будут гарантированы ни безопасность, ни справедливое судейство», – передаёт слова Позднякова корреспондент «Советского спорта».

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.

Вопрос о допуске российских и белорусских атлетов к участию в Олимпийских играх в Париже по-прежнему остается нерешённым.