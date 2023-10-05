«Ни одна федерация не допустила наших спортсменов». Поздняков — о юношеской Олимпиаде

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение МОК не допускать российских спортсменов до участия в юношеских Олимпийских играх 2024 года даже в нейтральном статусе.

«Что касается юношеской Олимпиады. Дело в том, что ни одна международная федерация по зимним олимпийским видам спорта не допустила наших спортсменов к участию в турнирах. Соответствующим образом, ни один юный российский спортсмен не имеет возможности квалифицироваться на эти соревнования. Подчеркну, что ОКР не получал приглашения на эти соревнования, российские спортсмены просто не имеют шансов туда квалифицироваться», - заявил Поздняков в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

Напомним, что зимние юношеские Олимпийские игры состоятся в провинции Канвондо (Южная Корея) с 19 января по 2 февраля 2024 года.