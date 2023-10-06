«Это хороший сигнал». Тренер сборной России оценил допуск юношеских команд до соревнований ФИФА

Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко прокомментировал решение ФИФА допустить юношеские национальные команды страны до участия в международных турнирах.

«Моё мнение: это хороший, правильный знак и для футбола, и для всего нашего спорта. Спорт, футбол всегда идут на благо мира и никогда не несут вреда. У Советского Союза, России большая история в футболе. Наших ребят помнят в Испании, Англии, Италии, Германии. Я считаю, что ФИФА с УЕФА подали России хороший сигнал. Если есть возможность, надо возвращаться, для начала хотя бы юношам», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, первым такой шаг сделал УЕФА. Россияне смогут участвовать в турнирах под эгидой организаций, однако их команды будут именоваться «РФС», форма должна быть лишена какой-либо национальной символики, на играх не будет звучать гимн страны, а домашние матчи будут проводиться на нейтральных полях.