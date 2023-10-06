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ОКР объяснил отказ от участия в генассамблее Европейских олимпийских комитетов

Российский спорт устал от постоянной дискриминации.
06 октября 2023 11:59
автор: Виталий Стопин

Пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) опубликовала заявление по поводу своей позиции в вопросе взаимодействия с Европейскими олимпийскими комитетами (ЕОК). Ранее стало известно, что Россия не примет участия в генассамблее ЕОК, несмотря на приглашение к участию в данном мероприятии по видеосвязи.

«В свете очередного витка фарса, исполненного главой ЕОК в комментариях одному из про-западных новостных ресурсов, ОКР считает необходимым выступить с заявлением.

В июне 2022 года ОКР был безосновательно лишен возможности принять участие в Генеральной Ассамблее ЕОК. Тогда мы опротестовали действия ЕОК в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, требуя признать их незаконными и гарантировать наши права как полноправного члена организации. После вынесения CAS решения по итогам проведенных в июле слушаний будут приниматься решения о дальнейших шагах с нашей стороны.

Но практика последних лет показывает, что ожидать адекватных, неангажированных действий со стороны ЕОК, к сожалению, нам не приходится. Вопрос о прекращении дискриминации российских спортсменов в повестке собрания нынешней Генассамблеи не значится.

ОКР до сих пор не получил ни приемлемых разъяснений, ни извинений за неправомерный недопуск к проведённым с февраля 2022 года мероприятиям Европейских Олимпийских комитетов. В связи с вышеизложенным практического смысла в каком-либо взаимодействии с ЕОК на данный момент нет.

Сейчас ОКР проводит Форум Олимпийских советов с представительством всех регионов Российской Федерации, на котором обсуждаются вопросы развития отечественного спорта, в том числе в свете односторонних и незаконных ограничений со стороны „коллективного запада“. Наш приоритет — восстановление статуса-кво и содействие российским спортсменам и спортивным федерациям, пострадавшим, в том числе от незаконных действий ЕОК», — говорится в заявлении ОКР.

28 марта по итогам исполкома МОК глава организации Томас Бах назвал условия, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены будут допущены к участию в международных соревнованиях. Среди них появился пункт, согласно которому спортсмены, имеющие контракт с российскими или белорусскими силовыми службами (армия, полиция, национальная гвардия), не имеют права быть допущенными до участия в международных соревнованиях.

источник: ОКР
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