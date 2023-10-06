Президент ОКР Поздняков уверен, что спорт стал частью политики и зависит от спонсоров

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением о рекомендациях Международного олимпийского комитета по допуску российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.

«Нынешние рекомендации составлены таким образом, чтобы создать до открытия Игр иллюзию следования миротворческим и объединяющим миссиям МОК. А на деле россиян сейчас в международном спорте и руководители олимпийского движения попросту не ждут. Они сделали свой выбор, спорт стал частью политики, потерял свою независимость и работает теперь по заказу своих спонсоров и благодетелей. Можно прямо говорить, что МОК вынуждает наших спортсменов в обмен на допуск к соревнованиям отказаться от своей национальной принадлежности, жизненных принципов и своей спортивной федерации, команды и своих партнеров по отрасли», – приводит слова спортивного функционера ТАСС.

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.