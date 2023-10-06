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Гимнастка Торосян: в 14 лет я перенесла инсульт

Спортсменка призналась, что узнала об этом лишь через четыре года.
06 октября 2023 12:21
автор: Глеб Шевяков

Российская гимнастка Ангелина Торосян заявила, что перенесла инсульт в возрасте 14 лет из-за перенагрузки на тренировках.

Когда я занималась у своего первого тренера, у нее был специфический подход к работе. Большинство своих травм я заработала из-за непрофессионального метода тренера, меня перетренировали. По этой причине со мной случился инсульт, но узнала об этом только в 18 лет, когда училась на реабилитации. Изначально я даже не заметила, что у меня был инсульт. Это случилось, когда мне было 14 лет. Просто после очередной сложной тренировки вернулась домой и отключилась. Через полчаса я проснулась и поняла, что не могу двигаться и говорить. Позже речь стала возвращаться. На следующий день я рассказала об этом тренеру, к сожалению, она не смогла распознать, что это был инсульт», – приводит слова Торосян Sport24.ru.

Торосян имеет звание мастера спорта РФ по художественной гимнастике, является чемпионкой Москвы и победительницей международных и всероссийских соревнований.

источник: Sport24.ru
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