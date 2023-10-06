Парашютист Беляев трагически погиб в финале Кубка России

Мастер спорта России и профессиональный парашютист Дмитрий Беляев погиб по ходу соревнований финала Кубка страны по парашютному спорту в дисциплине «купольное пилотирование». Соревнования проходили в Чеченской респулике. Об этом сообщает «РИА Новости».

По информации источника, 55-летний атлет неправильно рассчитал высоту маневра на этапе пилотирования высокоскоростного парашюта и в результате на высокой скорости упал в воду. Сообщается, что медицинские работники предпринимали попытки спасти жизнь спортсмена, но им это не удалось.

За свою карьеру в парашютном спорте Беляев совершил более 3700 прыжков. Он входил в состав сборной России.