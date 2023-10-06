Тарасова опровергла слухи о том, что она удочерила девочку из детского дома

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своей личной жизни. В подкасте у олимпийского чемпиона Сочи-2014 Максима Транькова она говорила о двух внуках. Позже появилась информация, что Тарасова ранее удочерила девочку из детского дома.

«Там у вас ходят слухи? Как это называется? Какие ещё слухи? Какую девочку я брала девочку? Я не брала никого! Я брала много детей — учила фигурному катанию. У моей сестры есть сын, а у него жена. У них двое детей. Понятно? У меня детей нет», — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Под руководством Татьяны Тарасовой золотые медали Олимпийских игр завоевали Алексей Ягудин (2002 год) и Илья Кулик (1998 год).