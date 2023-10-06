Валуев призвал порадоваться за белорусов после информации о желании ISU допустить спортсменов

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на информацию о том, что несколько членов Международного союза конькобежцев (ISU) хотят выступить за допуск белорусских спортсменов к международным турнирам.

«Мы не можем не радоваться за наших братьев. Значит ли это, что вскоре должны допустить и нас? Далеко не факт», — приводит слова политика «СЭ».

Напомним, что совет ISU состоится в Лозанне с 6 по 8 октября. Там будет рассмотрен вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.