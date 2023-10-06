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ОКР подал в суд на МОК из-за долга в размере около 800 миллионов рублей

Дело будет рассматриваться в Швейцарии.
06 октября 2023 15:53
автор: Степан Шереметьев

Генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев заявил, что Олимпийский комитет России подал в суд на Международный олимпийский комитет (МОК) из-за имеющейся задолженности со стороны МОК в размере более восьми миллионов долларов (около 800 млн рублей).

«МОК нам должен деньги, он не перечислил нашу долю по маркетинговой программе «Топ-10» - 3,71 миллиона долларов мы не получили 31 декабря 2022 года. И в этом году у нас был платеж больше 5 миллионов, общая задолженность у них более восьми с лишним миллионов долларов», - приводит слова руководителя РИА Новости.

Сенгелев также добавил, что данное дело будет рассматриваться в швейцарском суде, так как, по мнению ОКР, не был реализован заключенный ранее договор.

источник: «РИА Новости»
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