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Поздняков заявил, что не видит смысла обсуждать выход из МОК

Речи о выходе из организации нет.
06 октября 2023 16:23
автор: Александр Кожевников

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что не видит смысла в обсуждении выхода из МОК.

«Я, честно говоря, не вижу смысла в каких-то резких действиях по выходу, входу. Мы часть большой спортивной системы, самодостаточная часть, и будем развиваться в соответствии с текущими условиями, и самое главное — будем не стоять на месте, а создавать новые условия для развития, это для нас приоритет», - приводит ТАСС слова Позднякова.

Ранее стало известно, что Олимпийский комитет России подал в суд на Международный олимпийский комитет (МОК) из-за имеющейся задолженности со стороны МОК в размере более восьми миллионов долларов (около 800 млн рублей).

Напомним, вопрос допуска российских атлетов на Олимпийские игры 2024 года в Париже всё ещё не решён.

источник: ТАСС
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