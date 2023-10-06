Поздняков заявил, что не видит смысла обсуждать выход из МОК

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что не видит смысла в обсуждении выхода из МОК.

«Я, честно говоря, не вижу смысла в каких-то резких действиях по выходу, входу. Мы часть большой спортивной системы, самодостаточная часть, и будем развиваться в соответствии с текущими условиями, и самое главное — будем не стоять на месте, а создавать новые условия для развития, это для нас приоритет», - приводит ТАСС слова Позднякова.

Ранее стало известно, что Олимпийский комитет России подал в суд на Международный олимпийский комитет (МОК) из-за имеющейся задолженности со стороны МОК в размере более восьми миллионов долларов (около 800 млн рублей).

Напомним, вопрос допуска российских атлетов на Олимпийские игры 2024 года в Париже всё ещё не решён.