В ОКР с иронией отреагировали на нашествие клопов в Париже перед Олимпиадой

В Олимпийском комитете России (ОКР) высказались о плохих санитарных условиях и нашествии клопов в Париже в преддверии Олимпиады-2024.

«Неоднократно говорилось, что в Париже в связи с внутриполитической обстановкой ожидаются сложности с организацией мер безопасности для Официальных делегаций. Теперь оргкомитет Игр «Париж-2024» столкнулся с новыми вызовами — стремительно ухудшающимися санитарными условиями. Конечно, местных клопов вряд ли получится убедить подписать отказ от укусов спортсменов и официальных лиц и отстранить от неофициального состязания с клопами других стран. При этом остается вопрос — а нужно ли нам при нынешних условиях кормить парижских клопов...» — написали в своём официальном Telegram-канале представители ОКР.

Летом вредные насекомые стали появляться в отелях и съемных квартирах по всей столице. Затем вредители перебрались также в общественные места: в кинотеатры, в вагоны поездов и метро. Сообщается, что местные компании, ориентирующиеся на истреблении насекомых, не справляются с нагрузкой.

Открытие Олимпиады-2024 в Париже состоится 26 июля, а сам турнир продлится до 11 августа.