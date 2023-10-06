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Тарасова заявила, что пропуск Олимпийских игр в Париже не будет для России трагедией

Наставница олимпийских чемпионов объяснила, каким образом это можно компенсировать.
06 октября 2023 17:19
автор: Глеб Шевяков

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась насчёт того, что российских спортсменов могут не допустить до выступлений в Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Не вижу причин, чтобы нас допустили до следующего зимнего цикла Игр. У них своя линия поведения, и они совершенно к нам относятся недружественно. Трагедия ли пропуск Игр в Париже? Нет, не трагедия. Но это очень грустно. Грустно за наших спортсменов и тренеров, которые положили годы, чтобы побеждать на Олимпиаде. Нас закапывают, но мы будем откапываться и победим. Мы сможем заменить Игры внутренними соревнованиями. По качеству мы не упадем», — приводит слова Тарасовой Sport24.ru.

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.

Вопрос о допуске российских и белорусских атлетов к участию в Олимпийских играх в Париже по-прежнему остается нерешённым.

источник: Sport24.ru
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