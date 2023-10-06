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Российская самбистка Дарья Речкалова в чётвертый раз подряд стала чемпионкой мира

Всего на чемпионате сборная завоевала восемь золотых и три бронзовые медали.
06 октября 2023 18:48
автор: Александр Кожевников

Сегодня, 6 октября, в Бишкеке (Кыргызстан) состоялся первый день первенства мира по самбо среди юношей и юниоров. Были разыграны медали в 13 весовых категориях. Сборная России, выступающая под флагом Международной федерации самбо (FIAS), завоевала восемь золотых и три бронзовые медали.

Особенно среди победителей отличилась 20-летняя Дарья Речкалова в категории до 80 кг: для неё эта победа стала четвёртой подряд на первенствах мира. В 2020 году она победила на турнире среди девушек, а в 2021-23 - среди юниорок (при этом Речкалова в ноябре прошлого года впервые стала чемпионкой мира и среди взрослых, получив звание заслуженного мастера спорта).

Остальные россияне впервые одержали победы на первенствах мира. Золотые медали на счету Валерия Герасименко (юноши, весовая категория до 98 кг), Алии Мухаметьяновой (девушки, до 50 кг), Дарьи Бараненковой (девушки, до 65 кг), Алисы Павловой (девушки, свыше 80 кг), Павла Иванова (юниоры, до 58 кг), Алёны Алёхиной (юниорки, до 59 кг) и Идриса Абдурашидова (боевое самбо, до 64 кг). Третьи места у Назара Морозова (юноши, до 53 кг), Аслана Гасымова (юноши, до 71 кг) и Дмитрия Евсеева (юниоры, свыше 98 кг).

За три соревновательных дня медали будут разыграны в 37 весовых категориях по спортивному и боевому самбо. После первого дня призёрами стали представители 13 стран. Спортсмены из России, Беларуси и Франции, в соответствии с решением исполкома FIAS, выступают в нейтральном статусе.

Генеральный партнер турнира – нефтяная компания «Роснефть», официальный партнер – Банк ВТБ.

источник: «Советский спорт»
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