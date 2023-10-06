Двукратная олимпийская чемпионка Шурочкина: с условиями FINA надо просто смириться

С тему условиями, которые FINA выставил российским спортсменам нужно просто смириться, заявила в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина.

«Я всегда говорю, что нужно принимать то, что есть. Если мы ничего сделать не можем, то надо просто смириться с условиями FINA, работать. Рано или поздно все закончится и наладится. Мы обязательно окажемся на мировой арене снова и будем побеждать», - отметила Шурочкина.

Шурочкина завоевала золото Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, выступая в группе. Также она 11 раз выигрывала на чемпионатах мира шесть раз на континентальных первенствах Европы.

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