ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Двукратная олимпийская чемпионка Шурочкина: с условиями FINA надо просто смириться

Российская синхронистка оценила условия допуска международной федерации.
06 октября 2023 20:10
автор: Никита Плохих

С тему условиями, которые FINA выставил российским спортсменам нужно просто смириться, заявила в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина.

«Я всегда говорю, что нужно принимать то, что есть. Если мы ничего сделать не можем, то надо просто смириться с условиями FINA, работать. Рано или поздно все закончится и наладится. Мы обязательно окажемся на мировой арене снова и будем побеждать», - отметила Шурочкина.

Шурочкина завоевала золото Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, выступая в группе. Также она 11 раз выигрывала на чемпионатах мира шесть раз на континентальных первенствах Европы.

Также читайте: Российская синхронистка Шурочкина взяла годовую паузу в карьере

источник: «Советский спорт»
«Это добавляет седых волос». Разин — о 6 голах в третьем периоде матча с «Салаватом Юлаевым»
Тем не менее, победа осталась за «Металлургом».
06.10.2023 20:25
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
Агент Головина высказался о признании его клиента лучшим игроком месяца в «Монако»
Россиянин играет за французскую команду с 2018 года.
06.10.2023 20:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Промес назвал возможным переход Зиеша в «Спартак»
Нидерландец выступал вместе с марроканцем за «Аякс».
06.10.2023 19:56
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Гендиректор «Балтики»: легионеры готовы ехать в Россию
По словам функционера, проблемы возникают из-за клубов.
06.10.2023 19:53
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Металлург» продлил победную серию до четырёх матчей в КХЛ, обыграв «Салават Юлаев»
Встреча хоккейных клубов прошла в Магнитогорске.
06.10.2023 19:49
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Бойкова и Козловский победили на Мемориале Панина-Коломенкина
Соревнования проходили в Санкт-Петербург.
06.10.2023 19:03
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Хусаинов уверен, что Турбин ошибётся в матче «Спартак» — ЦСКА
Бывший судья не верит в работу видоарбитра.
06.10.2023 18:57
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.