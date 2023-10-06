Владислав Радимов: будь Зарема сейчас на своём месте, Абаскаль давно бы уже уехал

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о неудачах «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Абаскаль не хочет здесь работать, он хочет получить неустойку и всё ради этого делает. Ребята в матчах на кубок доказывают ему, что готовы и могут играть, но потом остаются в запасе...

Почему его не уволят? Пришло новое руководство, которое не понимает, что такое футбол. Будь Зарема на своём месте, Абаскаль давно бы уже уехал. У меня такое ощущение, что у Салиховой больше мужского в характере, чем у нынешнего руководства клуба», - цитирует Радимова «РБ-Спорт».

В минувшем сезоне «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля завоевал бронзовые медали РПЛ.