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Симона Байлз стала самой титулованной гимнасткой в истории

На счету американки 21 золотая медаль чемпионатов мира.
07 октября 2023 08:29
автор: Виталий Овсянников

Американская гимнастка Симона Байлз одержала победу в индивидуальном многоборье на мировом первенстве, который проходит в Антверпене.

Для 26-летней спортсменки эта золотая медаль стала 21-й на чемпионатах мира.

В общей сложности на её счету 27 медалей на ЧМ и семь медалей на ОИ. С 34 наградами на двух главных соревнованиях она стала самой титулованной гимнасткой за всю историю этого вида спорта.

Ранее первое место по данному показателю занимал советский и белорусский спортсмен Виталий Щербо (33 медали).

При этом, на счету Симоны Байлз только четыре золота Олимпиады. Первое место по данному показателю среди гимнасток занимает легендарная Лариса Латынина, выигравшая девять наград высшей пробы на Олимпийских играх.

источник: «Советский спорт»
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