Кулижников: буду выступать в нейтральном статусе, только если Путин скажет, что надо

Российский конькобежец Павел Кулижников заявил, что не готов выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

«Я только за выступление под флагом России. Это моя позиция. Это вытирание ног о нас. Только если сам Владимир Путин скажет, что надо ехать. При другом раскладе — нет», – заявил Кулижников в интервью «Матч ТВ».

Напомним, 29-летний спортсмен является трехкратным победителем мирового первенства в спринтерском многоборье и пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях.