ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Кулижников: буду выступать в нейтральном статусе, только если Путин скажет, что надо

Многократный чемпион мира по конькобежному спорту не готов выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.
Кулижников: буду выступать в нейтральном статусе, только если Путин скажет, что надо
07 октября 2023 11:21
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Российский конькобежец Павел Кулижников заявил, что не готов выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

«Я только за выступление под флагом России. Это моя позиция. Это вытирание ног о нас. Только если сам Владимир Путин скажет, что надо ехать. При другом раскладе — нет», – заявил Кулижников в интервью «Матч ТВ».

Напомним, 29-летний спортсмен является трехкратным победителем мирового первенства в спринтерском многоборье и пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Медведев пожаловался на медленный корт турнира серии «Мастерс» в Шанхае
Россиянин является действующим победителем турнира.
07.10.2023 11:44
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Защитник «Динамо» Бессмертный: не люблю «Спартак» с детства
Футболист считает красно-белых самым принципиальным соперником.
07.10.2023 11:42
Футбол
автор: Денис Владимиров
Свёнтек разгромила Гауфф и вышла в финал турнира WTA-1000 в Пекине
Соперницей польки по решающему матчу соревнований может стать россиянка.
07.10.2023 11:40
Теннис
автор: Виталий Стопин
РФС предложил Бахрейну провести товарищескую встречу в 2024 году
В октябре Россия сыграет против Камеруна и Кении.
07.10.2023 11:30
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Вик Уайлд рассказал о желании представлять российских спортсменов в МОК
Олимпийский чемпион ждёт ответа от ОКР.
07.10.2023 11:27
автор: Денис Владимиров
Андрей Скабелка уволен с поста главного тренера «Барыса»
Андрей Скабелка уволен с поста главного тренера «Барыса»
Белорусский специалист не смог выправить ситуацию.
07.10.2023 11:26
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Медведев обыграл Гарина во втором круге «Мастерса» в Шанхае
Медведев обыграл Гарина во втором круге «Мастерса» в Шанхае
Россиянин уверенно стартовал на турнире в Китае.
07.10.2023 11:08
Теннис
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.