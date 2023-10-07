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Вик Уайлд рассказал о желании представлять российских спортсменов в МОК

Олимпийский чемпион ждёт ответа от ОКР.
07 октября 2023 11:27
автор: Денис Владимиров

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд рассказал о желании представлять интересы российских спортсменов в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Думал ли я о том, чтобы представлять Россию в МОК? Да, я обратился непосредственно в Олимпийский комитет России и Министерство спорта, чтобы обсудить этот вопрос. Пока решения нет», – приводит слова Уайлда «Спорт день за днём».

Вик Уайлд – чемпион Игр-2014 в Сочи в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе, бронзовый призер ОИ-2022 в параллельном гигантском слаломе. До сезона-2010/11 Уайлд выступал за сборную США. В мае 2012 года спортсмен получил российское гражданство.

источник: «Спорт день за днем»
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