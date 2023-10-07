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Артём Карпукас пропустит матчи сборной России с Камеруном и Кенией

У хавбека «Локомотива» проблемы со здоровьем.
07 октября 2023 12:37
автор: Денис Владимиров

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о травме полузащитника команды Артёма Карпукаса.

«Мы рассчитывали, что он успеет восстановиться к матчу с «Уралом», но, к сожалению, не вышло. Вчера связались с медицинским штабом сборной России и пришли к соглашению, что этот сбор он пропустит», — цитирует Ульянова «Матч ТВ».

12 октября сборная России сыграет с национальной командой Камеруна, 16 октября российские футболисты проведут контрольную встречу с Кенией.

В нынешнем сезоне 21-летний Карпукас провёл 14 матчей в составе «Локомотива» и не отметился результативными действиями.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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