Артём Карпукас пропустит матчи сборной России с Камеруном и Кенией

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о травме полузащитника команды Артёма Карпукаса.

«Мы рассчитывали, что он успеет восстановиться к матчу с «Уралом», но, к сожалению, не вышло. Вчера связались с медицинским штабом сборной России и пришли к соглашению, что этот сбор он пропустит», — цитирует Ульянова «Матч ТВ».

12 октября сборная России сыграет с национальной командой Камеруна, 16 октября российские футболисты проведут контрольную встречу с Кенией.

В нынешнем сезоне 21-летний Карпукас провёл 14 матчей в составе «Локомотива» и не отметился результативными действиями.