Газизов: в «Спартаке» в один миг тебя могут превратить в героя, а на следующий день уничтожить

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался о возможном Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

«Я сам работал в „Спартаке“, а это очень непросто. В этом клубе очень большие ожидания. В один миг тебя могут превратить в героя, а уже на следующий день просто уничтожить. В „Спартаке“ всё так происходит.

Ничего не хочу сказать про Абаскаля, но иногда нужно время, чтобы воплотить идеи. Не мне ставить оценку испанцу, но я приверженец российской тренерской школы. Уверен, что в России есть специалисты, которые могут возглавить топ-клуб РПЛ. Мои слова доказывает работа Сергея Семака в „Зените“. Пять чемпионств подряд — попробуйте повторить», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

«Спартак» в 10 матчах набрал 16 очков и сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги. В ближайшем матче красно-белые на своём поле примут ЦСКА. Встреча состоится 8 октября и начнётся в 19:00 мск.

Шамиль Газизов с июля по декабрь 2020 года занимал должность генерального директора «Спартака». Его уход из московской команды сопровождался громким скандалом, а судебные тяжбы по сумме компенсации за увольнение и многим другим вопросам продолжаются и по сей день.