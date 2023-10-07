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Немецкая гимнастка Дарья Варфоломеева признана лучшей молодой спортсменкой Европы

Девушка родилась в Барнауле.
07 октября 2023 14:34
автор: Виталий Стопин

Немецкая гимнастка Дарья Варфоломеева признана лучшей молодой спортсменкой Европы. Об этом заявила пресс-служба Европейских олимпийских комитетов (EOC).

16-летняя Варфоломеева стала лауреатом премии имени Петра Нуровского. Вместе с ней первое место разделил турецкий пловец Кузей Тунчелли. Немка и турок набрали одинаковое количество голосов.

Варфоломеева родилась в Барнауле (Россия) и до 2018 года представляла этот регион на внутрироссийских соревнованиях. Однако пять лет назад в 11-летнем возрасте она вместе с семьей переехала в Германию.

На чемпионате мира 2023 года по художественной гимнастике в Валенсии (Испания) выиграла пять золотых медалей. Сейчас на её счету уже шесть побед на чемпионатах мира.

источник: «Советский спорт»
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