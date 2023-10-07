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Монсон – об обвинениях Хабиба и Махачева в допинге: кто такой Бобби Грин?

Ранее американский боец обвинил россиян в употреблении запрещённых препаратов.
07 октября 2023 16:47
автор: Степан Шереметьев

Боец ММА Джефф Монсон отреагировал на обвинения американского бойца Бобби Грина в употреблении допинга в адрес бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и действующего победителя организации Ислама Махачева.

«Кто такой Бобби Грин? Он неизвестный борец UFC, без впечатляющих достижений. Меня не волнует, что он сказал. У него нет никаких доказательств. Он просто смешон. Я бы не обращал на него внимание», — приводит слова спортсмена «СЭ».

Отметим, что Махачев за карьеру в ММА провел 25 боёв и одержал 24 победы.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 31 год. Он был чемпионом UFC в легком дивизионе, а также лучшим бойцом лиги вне зависимости от веса. На счету россиянина 29 боев и 29 побед.

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