Монсон – об обвинениях Хабиба и Махачева в допинге: кто такой Бобби Грин?

Боец ММА Джефф Монсон отреагировал на обвинения американского бойца Бобби Грина в употреблении допинга в адрес бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и действующего победителя организации Ислама Махачева.

«Кто такой Бобби Грин? Он неизвестный борец UFC, без впечатляющих достижений. Меня не волнует, что он сказал. У него нет никаких доказательств. Он просто смешон. Я бы не обращал на него внимание», — приводит слова спортсмена «СЭ».

Отметим, что Махачев за карьеру в ММА провел 25 боёв и одержал 24 победы.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 31 год. Он был чемпионом UFC в легком дивизионе, а также лучшим бойцом лиги вне зависимости от веса. На счету россиянина 29 боев и 29 побед.