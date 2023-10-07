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МОК рассмотрит включение в состав ОКР представительств новых регионов России по просьбе Украины

В начале октября в состав олимпийского комитета Российской Федерации вошли советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
07 октября 2023 17:49
автор: Глеб Шевяков

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение рассмотреть включение в состав Олимпийского комитета России (ОКР) олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины в своём телеграм-канале.

Официально олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей вошли в состав ОКР 5 октября.

На следующий день глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины и министр молодежи и спорта страны Вадим Гутцайт отправил письмо президенту МОК Томасу Баху с требованием наказать Россию за это решение.

источник: «Советский спорт»
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