МОК рассмотрит включение в состав ОКР представительств новых регионов России по просьбе Украины

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение рассмотреть включение в состав Олимпийского комитета России (ОКР) олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины в своём телеграм-канале.

Официально олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей вошли в состав ОКР 5 октября.

На следующий день глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины и министр молодежи и спорта страны Вадим Гутцайт отправил письмо президенту МОК Томасу Баху с требованием наказать Россию за это решение.