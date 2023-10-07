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Хет-три Атанасова помог «Торпедо» разгромить московское «Динамо» и возглавить Западную конференцию

Встреча прошла на «ВТБ Арене».
Хет-три Атанасова помог «Торпедо» разгромить московское «Динамо» и возглавить Западную конференцию
07 октября 2023 19:25
автор: Степан Шереметьев
автор фото: РИА Новости

«Торпедо» в гостях оказалось сильнее московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счётом 7:1 в пользу нижегородского клуба.

В составе победителей хет-трик оформи Василий Атанасов. Также отличились Игорь Ларионов (дважды) и Максим Летунов. Хозяева ответили заброшенной шайбой в исполнении Никиты Гусева.

Команда Игоря Ларионова с 23 очками поднялась на первую позицию турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Алексея Кудашова находятся на четвёртой строчке, имея в своём активе 20 очков.

В следующем матче «Торпедо» отправится в Ярославль к «Локомотиву», а «Динамо» сыграет на выезде с «Северсталью». Оба противостояния состоятся 9 октября.

источник: «Советский спорт»
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