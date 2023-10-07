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Томас Бах похвастался работой рекомендаций МОК по допуску российских спортсменов

Ранее атлеты из РФ были отстранены от международных соревнований.
Томас Бах похвастался работой рекомендаций МОК по допуску российских спортсменов
07 октября 2023 20:17
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал действие рекомендаций МОК по допуску российских спортсменов до международных соревнований.

В марте МОК рекомендовал вернуть российских атлетов на международные турниры в нейтральном статусе и при соблюдении ряда требований.

«Большинство международных федераций применяют наши рекомендации для достижения этой цели, чтобы соответствовать нашей миссии, и многочисленные соревнования были организованы без серьезных инцидентов, потому что спортсмены соревнуются в олимпийском духе. Такой подход ясно дает понять, что в этих строгих условиях мы предоставляем возможность спортсменам соревноваться. Мы видели, что это получает все большую поддержку», — приводит слова Баха Inside The Games.

Следующая Олимпиада пройдет в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года.

источник: Inside The Games
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