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Макс Ферстаппен стал трёхкратным чемпионом «Формулы-1»

Нидерландец выиграл титул, так как его соперник сошёл с гонки.
07 октября 2023 21:34
автор: Глеб Шевяков

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен досрочно стал победителем сезона-2023 «Формулы-1».

Напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес сошел в спринте на Гран-при Катара и потерял математические шансы выиграть чемпионство.

Для Ферстаппена это третий титул чемпиона «Формулы-1». Он становился победителем чемпионата в 2021 и 2022 годах.

По количеству титулов Макс сравнялся с Джеком Бребемом, Джеки Стюартом, Ники Лаудой, Нельсоном Пике и Айртоном Сенном.

Победу на Гран-при Катара одержал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Ферстаппен стал вторым.

источник: «Советский спорт»
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