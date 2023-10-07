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Российские самбисты во второй день первенства мира одержали 9 побед из 12 возможных

Соревнования проходят в Бишкеке.
07 октября 2023 22:12

Сегодня, 7 октября, в Бишкеке (Кыргызстан) состоялся второй день первенства мира по самбо среди юношей и юниоров. Были разыграны медали в 12 весовых категориях. Сборная России, выступающая под флагом Международной федерации самбо (FIAS) завоевала девять золотых, две серебряные и одну бронзовую медали.

Среди всех чемпионов стоит отметить 17-летнего Темирлана Бесланеева (юноши, весовая категория до 58 кг), который годом ранее стал победителем первенства мира среди кадетов. Остальные россияне впервые поднялись на первую ступень мировых чемпионатов. Золотые медали на счету Рустама Байтуева (юноши, до 79 кг), Алины Скрипачёвой (девушки, до 54 кг), Дарьи Казанцевой (девушки, до 72 кг), Анзора Гомлешко (юниоры, до 64 кг), Анны Мурашкиной (юниорки, до 50 кг), Милены Хиловой (юниорки, до 65 кг), Олеси Ткаченко (юниорки, свыше 80 кг) и Ивана Тюхлова (боевое самбо, до 71 кг). Вторыми стали Азнаур Папшуов (юниоры, до 88 кг) и Артём Тадин (боевое самбо, до 98 кг), третьим - Владимир Досяк (юноши, до 98 кг).

За три соревновательных дня медали будут разыграны в 37 весовых категориях по спортивному и боевому самбо. После двух дней призёрами стали представители 15 стран. Спортсмены из России, Беларуси и Франции, в соответствии с решением исполкома FIAS, выступают в нейтральном статусе.

Генеральный партнер турнира – нефтяная компания «Роснефть», официальный партнер – Банк ВТБ.

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