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Президент FIAS Шестаков объявил об участии российских самбистов во Всемирных играх единоборств

Россияне выступят под нейтральным флагом.
Президент FIAS Шестаков объявил об участии российских самбистов во Всемирных играх единоборств
08 октября 2023 09:55
автор: Евгений Слюсаренко
автор фото: Всероссийская федерация самбо

В Бишкеке (Кыргызстан) завершается первенство мира по самбо среди юношей и юниоров. Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков рассказал об участии российских и белорусских атлетов в III Всемирных играх единоборств в Саудовской Аравии, которые начнутся уже 20 октября.

«Как президент FIAS, я могу отвечать только за самбо. На протяжении года у нас проходили континентальные чемпионаты, в ходе которых как раз и проходил отбор на эти Игры. И действительно, среди отобравшихся спортсменов есть самбисты из России и Беларуси, которые смогут принять участие в соревнованиях (в качестве нейтральных атлетов)», – сообщил Шестаков главному редактору «Совспорта» Евгению Слюсаренко.

В сентябре российские самбисты стали победителями общего зачёта Кубка мира, который проходил в Сербии.

источник: «Советский спорт»
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