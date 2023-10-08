Президент FIAS Шестаков объявил об участии российских самбистов во Всемирных играх единоборств

В Бишкеке (Кыргызстан) завершается первенство мира по самбо среди юношей и юниоров. Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков рассказал об участии российских и белорусских атлетов в III Всемирных играх единоборств в Саудовской Аравии, которые начнутся уже 20 октября.

«Как президент FIAS, я могу отвечать только за самбо. На протяжении года у нас проходили континентальные чемпионаты, в ходе которых как раз и проходил отбор на эти Игры. И действительно, среди отобравшихся спортсменов есть самбисты из России и Беларуси, которые смогут принять участие в соревнованиях (в качестве нейтральных атлетов)», – сообщил Шестаков главному редактору «Совспорта» Евгению Слюсаренко.

В сентябре российские самбисты стали победителями общего зачёта Кубка мира, который проходил в Сербии.