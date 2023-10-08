«Есть такая профессия – спортсмен». Глава FIAS Шестаков – о нейтральном статусе российских самбистов

20 октября 2023 года стартуют III Всемирные игры единоборств, которые пройдут в Саудовской Аравии. Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков рассказал, как он относится к дилемме, которая сейчас есть у всех российских атлетов: выступление под нейтральным флагом или отказ от участия.

«Исполкомом FIAS (не мной лично, подчеркну) было принято решение о допуске россиян и белорусов под нейтральным флагом. И на этот счет моя позиция тут неизменна: есть такая профессия — спортсмен. Люди выполняют свою работу, доказывают, что они самые сильные, и об их победах знает весь мир. В конце концов, уже второй год под нейтральным флагом выступают и побеждают французские самбисты (там есть некоторые организационные проблемы в самой Франции) — и это никого не волнует», – приводит слова Шестакова главный редактор «Совспорта» Евгений Слюсаренко.

Полную версию интервью с Василием Шестаковым можно прочитать на сайте «Советского Спорта».