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Глава FIAS Шестаков: нет никаких опасений, что Армения не сможет принять чемпионат мира по самбо

В регионе нестабильная политическая обстановка.
08 октября 2023 11:45
автор: Евгений Слюсаренко

В Ереване уже через месяц пройдет главный старт сезона — чемпионат мира-2023. Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков не испытывает опасений с точки зрения проведения турнира, несмотря на непростую политическую ситуацию в регионе.

«Мы контролируем ситуацию. Постоянно на связи с Федерацией самбо Армении, коллеги проводят большую организационную работу. На данный момент нет никаких опасений во времени и месте проведения турнира. Чемпионат мира-2023 должен стать очередным шагом в развитии нашего вида спорта, ждём большое количество стран и участников. Открыты двери и для украинских самбистов — со стороны FIAS нет и не было никаких препятствий для их приезда», – приводит слова Шестакова главный редактор «Совспорта» Евгений Слюсаренко.

Полную версию интервью с Василием Шестаковым можно прочитать на сайте «Советского Спорта».

источник: «Советский спорт»
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