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Российские самбисты выиграли общекомандный зачёт первенства мира среди юношей и юниоров

11 победных финалов из 12 в последний день.
Российские самбисты выиграли общекомандный зачёт первенства мира среди юношей и юниоров
08 октября 2023 14:18
автор: Евгений Слюсаренко
автор фото: Всероссийская федерация самбо

Сегодня, 8 октября, в Бишкеке (Кыргызстан) завершилось первенство мира по самбо среди юношей и юниоров. В заключительный день были разыграны медали ещё в 12 весовых категориях. В каждом из финалов были представлены российские самбисты, выступающие под нейтральным флагом Международной федерации самбо (FIAS). Победы удалось одержать в 11 из них.

В третий день турнира золотые медали на счету Софьи Солуяновой (девушки, весовая категория до 47 кг), Эрдни Бадмаева (юноши, до 64 кг), Анастасии Бережковой (девушки, до 59 кг), Кирилла Бедретдинова (юноши, до 88 кг), Киры Сафоновой (девушки, до 80 кг), Вадима Дунгерова (юниоры, до 71 кг), Анастасии Трофимовой (юниорки, до 54 кг), Турпала Хабибулаева (юниоры, боевое самбо, до 58 кг), Инсанат Заирбековой (юниорки, до 72 кг), Кирилла Князькова (юниоры, до 98 кг) и Савелия Солдатенкова (юниоры, боевое самбо, свыше 98 кг). Серебро - у Ильи Санюка (юниоры, боевое самбо, до 79 кг).

Для Трофимовой это четвёртая победа на первенствах мира в своей возрастной категории (2018, 2021-2023), Князькова - третья (2021-2023), Бережковой, Бедретдинова и Заирбековой - вторая (2022-2023). Остальные россияне стали чемпионами мира впервые.

Всего на счету россиян за три соревновательных дня оказалось 28 золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали. Лишь в двух весовых категориях из 37 представленных наши самбисты остались без наград, что позволило занять уверенное первое общекомандное место. На втором месте - сборная Казахстана с четырьмя победами, на третьем - Узбекистана с двумя. По одной победе - у армянских, белорусских и грузинских самбистов.

Всего с медалями первенства мира из Бишкека уезжают представители 18 стран: России, Франции, Азербайджана, Марокко, Узбекистана, Испании, Беларуси, Казахстана, Румынии, Грузии, Кыргызстана, Молдавии, Туркменистана, Армении, Монголии, Сербии, Израиля и Болгарии.

Генеральным партнером турнира выступила нефтяная компания «Роснефть», официальным партнером – Банк ВТБ.

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