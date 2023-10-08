«Безобразие! На нее же смотреть страшно». Родионенко — о выступлении Байлз на чемпионате мира

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко выразила сожаление из-за успехов Симоны Байлс на чемпионате мира 2023 года.

Представительница США выиграла золото в командном и личном многоборье на турнире в Антверпене. Таким образом, Байлз стала 21-кратной чемпионкой мира.

«Хочу выскaзать свое сожаление по поводу победы Бaйлз. Это же безобразие! Это чтo? Гимнастика? На нее же смотреть страшно! Как вы считаете, есть там какая‑то эстетикa? Там смотреть просто нe на что. У нее нет клaссного исполнения, одна трудноcть. Только за счет трудности она побеждает», — приводит «Матч ТВ» слова Родионенко.

Отметим, что российская команда не смогла принять участие в ЧМ-2023.