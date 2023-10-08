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Министерство спорта Израиля заявило о запрете для спортсменов на выезд из страны

На территории европейского государства идут военные действия.
08 октября 2023 15:26
автор: Александр Поволоцкий

Министерство спорта Израиля объявило о запрете для спортсменов на выезд за границу.

Напомним, что 7 сентября группировка ХАМАС атаковала страну, нанеся ракетный удар по различным городам. Израиль объявил о начале полномасштабной войны.

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Как сообщает «Исраэль хайом», согласно инструкциям Службы общей безопасности выезд спортсменов и делегаций запрещен с настоящего момента и до дальнейшего уведомления.

Отмечается, что сейчас почти во всех видах спорта идут отборы на ОИ-2024 в Париже. Запрет на выезд может отразиться на израильских дзюдоистах и пловцах.

источник: «Советский спорт»
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