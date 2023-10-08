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Самсонова проиграла Свёнтек первый сет в финале турнира в Пекине

Соберётся ли россиянка?
08 октября 2023 15:24
автор: Иван Уральский

Сегодня, 8 октября в Пекине (Китай) проходит финал турнира WTA-1000. В нём встречается россиянка Людмила Самсонова и представительница Польши Ига Свёнтек.

Бывшая первая ракетка мира уверенно взяла стартовую партию – 6:2.

Людмила занимает 16-е место в live-рейтинге WTA. После обновления рейтинга она станет второй ракеткой страны. Впереди неё будет только Дарья Касаткина.

Ига занимает второе место в рейтинге. В случае победы она приблизится к первой строчке, на которой расположилась белоруска Арина Соболенко.

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