Самсонова проиграла Свёнтек в финале турнира в Пекине

Россиянка Людмила Самсонова не смогла выиграть турнир в Пекине (Китай). Это соревнования серии WTA-1000.

В финальной встрече она уступила представительнице Польши Иге Свёнтек - 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 10 минут.

На счету Людмилы 3 подачи навылет и 6 двойных ошибок, у неё не было возможностей для брейк-пойнтов. У её соперницы 4 брейка-пойнта из 4. Ига обошлась без эйсов и двойных ошибок.

24-летняя Самсонова провела третий финал в сезоне, примечательно, что во всех случаях она уступала.

С новой недели Самсонова станет второй ракеткой России, она займёт 16-е место в рейтинге WTA. Свёнтек расположилась на второй строчке.