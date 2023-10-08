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Президент ФИАС Шестаков высказался о завершении молодёжного чемпионата мира по самбо

Турнир прошёл в Бишкеке.
08 октября 2023 16:31
автор: Степан Шереметьев

Президент ФИАС Василий Шестаков поделился мнением о завершении молодёжного чемпионата мира по самбо в Бишкеке.

«Завершился главный молодёжный турнир года по самбо, на котором подрастающие таланты смогли заявить о себе. Команда ФИАС 1 подтвердила статус фаворита турнира, заняв первое место во всех возрастных категориях и дисциплинах. Уверенно выступили команды Казахстана и Узбекистана, в очередной раз продемонстрировав стабильность и высокий уровень технического мастерства. Отрадно, что сборным Марокко и Испании, несмотря на высокую конкуренцию, также нашлось место в медальном зачёте.

Отдельно хочу поблагодарить Федерацию самбо Кыргызской Республики, а также генерального партнера Молодежного первенства мира – компанию «Роснефть» и официального партера – банк ВТБ за помощь в организации и проведении соревнований», - отметил президент ФИАС Василий Шестаков.

В турнире приняли участие 335 спортсменов из 27 стран, среди них команды из Армении, Азербайджана, Болгарии, Боливии, Германии, Греции, Грузии, Египта, Израиля, Иордании, Испании, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Марокко, Мексики, Молдовы, Монголии, Нидерландов, Румынии, Сербии, Туркменистана и Узбекистана. Спортсмены из России, Беларуси и Франции, в соответствии с решением Исполкома ФИАС, выступали в нейтральном статусе.

источник: «Советский спорт»
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