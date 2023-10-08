«Арсенал» – «Манчестер Сити»: Жезус, Зинченко, Альварес и Холанд начнут с первых минут

В воскресенье, 8 октября, на стадионе «Эмирейтс» пройдет матч 8-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Команды озвучили стартовые составы на игру.

«Арсенал»: Райа, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Райс, Эдегор, Жоржиньо, Нкетиа, Жезус, Троссар.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аке, Уокер, Диаш, Гвардиол, Ковачич, Льюис, Альварес, Холанд, Фоден, Силва.

Перед началом встречи «канониры» идут на четвертом месте с 17 баллами. В активе «Манчестер Сити» вторая строчка и 18 очков.