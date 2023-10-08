ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Арсенал» – «Манчестер Сити»: Жезус, Зинченко, Альварес и Холанд начнут с первых минут

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.
08 октября 2023 18:31
автор: Александр Бойченко

В воскресенье, 8 октября, на стадионе «Эмирейтс» пройдет матч 8-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Команды озвучили стартовые составы на игру.

«Арсенал»: Райа, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Райс, Эдегор, Жоржиньо, Нкетиа, Жезус, Троссар.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аке, Уокер, Диаш, Гвардиол, Ковачич, Льюис, Альварес, Холанд, Фоден, Силва.

Перед началом встречи «канониры» идут на четвертом месте с 17 баллами. В активе «Манчестер Сити» вторая строчка и 18 очков.

источник: «Советский спорт»
Слуцкий считает, что Абаскаль может доработать в «Спартаке» до конца сезона
Ранее появлялись слухи, что испанский специалист может быть уволен.
08.10.2023 18:46
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Ахмат» и «Рубин» назвали составы на матч 11-го тура РПЛ
Встреча пройдет в Грозном.
08.10.2023 18:28
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Динамо» не смогло обыграть «Факел» в матче РПЛ
«Динамо» не смогло обыграть «Факел» в матче РПЛ
Встреча прошла в Москве на «ВТБ Арене».
08.10.2023 18:28
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Байер» разгромил «Кельн» и возглавил Бундеслигу
Встреча прошла в Леверкузене.
08.10.2023 18:23
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Спартак» - ЦСКА: Медина, Промес, Мендес и Чалов выйдут в старте
«Спартак» - ЦСКА: Медина, Промес, Мендес и Чалов выйдут в старте
Матч начнется в 19:00 мск.
08.10.2023 18:04
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Лацио» в драматичной игре обыграл «Аталанту», Миранчук остался в запасе
«Лацио» в драматичной игре обыграл «Аталанту», Миранчук остался в запасе
Встреча прошла на «Стадио Олимпико» в Риме.
08.10.2023 18:00
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Ливерпуль» упустил победу над «Брайтоном» в выездной игре АПЛ
Встреча прошла на стадионе «Амекс».
08.10.2023 17:55
Футбол
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.