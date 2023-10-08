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«Спартак» - ЦСКА: в первом тайме команды обменялись голами

Встреча проходит на «Открытии Банк Арена».
«Спартак» - ЦСКА: в первом тайме команды обменялись голами
08 октября 2023 19:51
автор: Александр Бойченко
автор фото: РИА Новости

В воскресенье, 8 октября, на стадионе «Открытия Банк Арена» проходит центральный матч 11-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА. После первого тайма зафиксирована ничья со счетом 1:1.

На 31-й минуте фланговый защитник армейцев Милан Гайич открыл счет в матче. Красно-белые ответили точным попаданием голландского форварда Квинси Промеса (41).

Добавим, матч обслуживает судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым.

Перед началом встречи ЦСКА шел на восьмом месте в турнирной таблице с 16 очками. «Спартак» располагался на шестой строчке и опережал красно-синих по дополнительным показателям (16).

источник: «Советский спорт»
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