Вице-президент федерации самбо Израиля рассказал, как юниорская сборная будет возвращаться на родину

Вице-президент федерации самбо Израиля Павел Мусин, чьи подопечные сейчас, 8 октября, находятся в Бишкеке, где завершилось первенство мира среди юношей и юниоров, рассказал, как команда будет возвращаться на родину.

«На данный момент мы вылетаем с теми билетами, которые у нас есть. Мы прилетали через Турцию. Вернёмся в Турцию и далее, по ситуации, будем решать. В подобных случаях страна не бросает своих граждан, организовывая эвакуационные рейсы. Поэтому, после обсуждения с нашим Министерством спорта, было принято решение лететь до Стамбула. Далее – по обстановке», - рассказал Мусин в эксклюзивном интервью «Советскому спорту».

Напомним, в Израиле объявлено военное положение из-за вооружённого конфликта с Палестиной.