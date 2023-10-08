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Главный тренер сборной Израиля по самбо оценил шансы национальной команды выступить на ЧМ в Армении

Планетарное первенство пройдёт в ноябре.
08 октября 2023 23:10
автор: Никита Плохих, Тимур Пацюк

Главный тренер сборной Израиля по самбо и вице-президент федерации Павел Мусин оценил шансы национальной команды выступить на чемпионате мира. Ранее Министерство спорта Израиля запретило атлетам покидать страну.

«Нам и всем федерациям отправлен запрет на проведение спортивных мероприятий, тренировок и так далее. Спортсмены, которые выступали за границей, - возвращаются. Те, кто должен был выезжать, выезжают. Поэтому наше участие на ЧМ в следующем месяце в Армении остаётся под вопросом», - рассказал Мусин в эксклюзивном интервью «Советскому спорту».

Ранее Мусин ответил на вопрос, как его подопечные будут возвращаться домой с соревнований в Бишкеке.

источник: «Советский спорт»
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