Главный тренер сборной Израиля по самбо оценил шансы национальной команды выступить на ЧМ в Армении

Главный тренер сборной Израиля по самбо и вице-президент федерации Павел Мусин оценил шансы национальной команды выступить на чемпионате мира. Ранее Министерство спорта Израиля запретило атлетам покидать страну.

«Нам и всем федерациям отправлен запрет на проведение спортивных мероприятий, тренировок и так далее. Спортсмены, которые выступали за границей, - возвращаются. Те, кто должен был выезжать, выезжают. Поэтому наше участие на ЧМ в следующем месяце в Армении остаётся под вопросом», - рассказал Мусин в эксклюзивном интервью «Советскому спорту».

Ранее Мусин ответил на вопрос, как его подопечные будут возвращаться домой с соревнований в Бишкеке.