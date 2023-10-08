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Чемпионом мира по картингу стал 15-летний пилот из Москвы

Россиянин впервые в истории завоевал такой высокий титул.
08 октября 2023 23:20
автор: Тимур Пацюк

Российский пилот Кирилл Куцков одержал победу на чемпионате мира по картингу для гонщиков старше 14 лет в категории OK. Соревнования прошли в эти выходные в Франчакорте (Италия).

В финальном заезде 15-летний пилот из Москвы стартовал 13-м среди 36 участников, прорвался в лидеры и финишировал первым. Второе место занял представитель Нидерландов Рене Ламмерс, сына экс-пилота Формулы-1 и генерального промоутера Гран-при Нидерландов Яна Ламмерса.

Добавим, что Куцков – первый в истории российский чемпион мира по картингу.

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