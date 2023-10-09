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Воевода – об условиях МОК для россиян: поддерживаю Вяльбе на все 100 процентов

До сих пор неизвестно, примут ли участия отечественные спортсмены на Олимпиаде в Париже.
09 октября 2023 11:35
автор: Александр Бойченко

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Воевода считает, что российские спортсмены не должны соглашаться с условиями МОК для поездки на Игры 2024 года в Париже.

«Поддерживаю Елену Вяльбе на все 100%, она понимает в патриотизме. Вспомните ее знаменитый финиш, небывалый подъем национальной гордости и патриотизма!

Считаю, что надо было с самых первых политизированных решений МОК, WADA и CAS отказаться от дальнейшего участия и пойти своим путем», – приводит слова Воеводы ТАСС.

Напомним, ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе выразила мнение, что российские спортсмены не должны ехать на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе.

К слову, до сих пор неизвестно, поедут ли члены национальной команды на предстоящие Игры в Париже.

источник: ТАСС
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