Нападающий «Локомотива» Сулейманов: Дзюба вошёл в историю российского футбола

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов поделился мнением о своём одноклубнике Артёме Дзюбе.

«Могу ли я играть на фланге при схеме „4-2-3-1“? У Михаила Михайловича в молодёжке я уже играл на краю. Но в «Локомотиве» есть кому играть на флангах, меня взяли именно на подмену Артёму Дзюбе.

Как мы общаемся Дзюбой? Он подкалывает меня, не без этого. Но и я его тоже подкалываю. Артём вообще молодец, хороший мужик, у него нет такого, что, мол, я пришёл на его место и он старается меня задеть или ещё что‑то в таком роде.

Я не пытаюсь его как‑то „подковырять“, ждать его ошибки. У нас с ним очень хорошие отношения. Дзюба вошёл в историю российского футбола, он настоящий, уважаемый всеми мужик. Я же пока вошёл разве что в историю футбола Нижнего Новгорода. Так что я знал, куда иду, никаких проблем с этим нет», — цитирует Сулейманова «Матч ТВ».

Тимур Сулейманов арендован «Локомотивом» у «Пари НН» на сезон-2023/2024 с обязательством дальнейшего выкупа при выполнении определённых условий. За 11 матчей нынешнего сезона он стал автором двух забитых мячей.