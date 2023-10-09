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Первый чемпион мира по картингу из России Кирилл Куцков прокомментировал свою победу

Соревнования прошли в Франчакорте (Италия).
09 октября 2023 13:08
автор: Виталий Овсянников

15-летний российский пилот Кирилл Куцков прокомментировал свою победу в финале чемпионата мира по картингу в категории OK.

Соревнования прошли в минувший уик-енд в Франчакорте (Италия). Отметим, что это первая победа на мировом первенстве в истории российского картинга.

«Это настолько удивительно, невероятно и фантастически, что очень трудно подобрать слова! Многие мои друзья, приятели моей семьи, а также ребята из картодрома сказали мне много тёплых слов. Я хочу поблагодарить их всех. Я хочу поблагодарить команду моей мечты DPK Racing» — сообщил Куцков в своих соцсетях.

В финальном заезде 15-летний пилот из Москвы стартовал 13-м среди 36 участников, прорвался в лидеры и финишировал первым. Второе место занял представитель Нидерландов Рене Ламмерс, сына экс-пилота Формулы-1 и генерального промоутера Гран-при Нидерландов Яна Ламмерса.

источник: «Советский спорт»
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