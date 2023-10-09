Министр спорта РФ Матыцин прокомментировал допуск россиян к участию в Паралимпиаде-2024

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на допуск россиян к участию в Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Благодаря такой системной работе принято единственное верное решение на ассамблее о допуске на Игры», — приводит слова главы ведомства ТАСС.

Напомним, 29 сентября генассамблея МПК допустила российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

При этом в ПКР заявили, что допуск спортсменов без флага, гимна и национальной символики является дискриминацией по национальному признаку.