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Министр спорта РФ Матыцин прокомментировал допуск россиян к участию в Паралимпиаде-2024

Спортсмены выступят в нейтральном статусе.
09 октября 2023 17:11
автор: Степан Шереметьев

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на допуск россиян к участию в Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Благодаря такой системной работе принято единственное верное решение на ассамблее о допуске на Игры», — приводит слова главы ведомства ТАСС.

Напомним, 29 сентября генассамблея МПК допустила российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

При этом в ПКР заявили, что допуск спортсменов без флага, гимна и национальной символики является дискриминацией по национальному признаку.

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