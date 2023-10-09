«Откровенный беспредел». Президент СКР — о решении ISU не рассматривать вопрос допуска россиян

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев высказался о вопросе допуска россиян и белорусов на международные турниры. Он заявил, что данный вопрос не рассматривался на совете Международного союза конькобежцев (ISU), который прошёл с 6 по 8 октября в Лозанне (Швейцария).

«К сожалению, этот вопрос даже не обсуждался на совете ISU, хотя стоял в повестке. Откуда взялась информация о разделении нас и белорусов, мне вообще непонятно, ведь этот вопрос даже кулуарно не обсуждался. Это я могу вам заявить ответственно, так как наш представитель Александр Кибалко входит в состав совета ISU. К сожалению, и в этот раз мы не дождались никаких новостей.

Удивляет, почему так произошло. Хотя понимание и догадки у нас есть. Президент ISU, скорее всего, побоялся взять ответственность о допуске россиян и белорусов на фоне того, что все остальные зимние федерации занимают явно направленную антироссийскую позицию.

В ISU сами определяют повестку, мы никак не можем повлиять на это. События последнего времени не оставляют никаких сомнений, что эти ребята делают что хотят, попирая все мыслимые и немыслимые правила, а в первую очередь — олимпийскую хартию. Думаю, что Кубертен уже неоднократно перевернулся. То, что происходит сейчас, кроме как откровенным беспределом назвать невозможно», — цитирует Гуляева «Матч ТВ».

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой на фоне рекомендаций МОК. Причиной такого решения стала специальная военная операция Вооружённых сил РФ на территории Украины.