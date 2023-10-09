ISU принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов

Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) сообщила, что решение об отстранении российских и белорусских спортсменов остаётся в силе.

«ISU вновь заявляет о своем сочувствии и солидарности. Союз продолжит следить за ситуацией на Украине и её влиянии на деятельность ISU, а также за решения и их реализация в рамках Олимпийского движения. Решение (об остранении россиян и белорусов) остаётся в силе», – говорится в заявлении организации.

Стоит напомнить, что весной 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов из-за тяжёлой политической ситуации в мире. В марте 2023-го исполком МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из РФ, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.