Петржела недоволен тем, что в «Зените» много бразильцев: россиянам не дают шанса

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела недоволен тем, что в петербургском клубе много бразильцев.

«Они не дают никакого шанса молодым российским игрокам. Меня как болельщика не волнуют бразильцы. Я требую молодой и российский «Зенит». Мне самому стыдно, что играют бразильцы, а не русские ребята, – приводит слова чешского специалиста «РБ-Спорт».

Добавим, что подопечные Сергея Семака после 11 туров в чемпионате России располагаются на третьей позиции турнирной таблицы, имея в своём активе 20 очков. В следующем матче сине-бело-голубые примут дома самарские «Крылья Советов». Встреча состоится 22 октября.