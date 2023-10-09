Слуцкий считает, что Абаскаль купил в «Спартак» Бабича, чтобы зачехлить Джикию

Экс-наставник сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением о потере защитником и капитаном «Спартака» Георгием Джикии места в стартовом составе после перехода в московскую команду серба Срджана Бабича.

«На мой взгляд, Бабич приобретался изначально вместо Джикии. Это был план Абаскаля. Тренер принял для себя решение покупкой Бабича посадить Джикию.Покупкой Бабича он чехлит Джикию», — сказал специалист в эфире «Коммент.Live».

Добавим, что красно-белые после 11 туров в чемпионате России располагаются на восьмой позиции турнирной таблицы, имея в своём активе 17 очков. В следующем матче «Спартак» примет дома «Пари НН». Встреча состоится 22 октября.